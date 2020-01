Napoli: fiamme e paura al Vomero, incendio nel deposito di Coin in via Scarlatti (Di giovedì 23 gennaio 2020) fiamme e paura in via Scarlatti al Vomero, nel cuore dell'isola pedonale. L'incendio si è sviluppato nel deposito dei grandi magazzini Coin. Sul posto due squadre... ilmattino

Notiziedi_it : Napoli: fiamme e paura al Vomero, incendio nel palazzo di Coin in via Scarlatti - lucip1985 : O cacchio..... ???????????????????? Il Mattino Mobile: Napoli: fiamme e paura al Vomero, incendio nel palazzo di Coin in via… - mattinodinapoli : Napoli: fiamme e paura al Vomero, incendio nell'isola pedonale di via Scarlatti -