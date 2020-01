Napoli, 16enne con una calibro 9 e un colpo in canna fermato a Posillipo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – fermato dalla Polizia dopo un inseguimento, è stato trovato in possesso di una calibro 9 con un colpo in canna. E’ successo a Posillipo, in via Titolo Livio. Il ragazzo in sella al suo scooter, alla vista del posto di blocca della Polizia che gli intimava l’Alt. ha accelerato e ha provato a fuggire. Dopo un breve inseguimento gli agenti del commissariato Posillipo, diretto da Ludovica Carpino, sono riusciti a bloccarlo Il centauro, di soli 16 anni, aveva addosso una pistola Luger calibro 9 completa di caricatore e con il colpo in canna. Il ragazzo S.G., originario del Rione Sanità se ne andava in giro per via Petrarca con la fidanzata a bordo di una moto, senza patentino e senza assicurazione. E’ stato arrestato per porto abusivo di arma comune da sparo e resistenza a pubblico ufficiale. Ora è a disposizione ... anteprima24

binottofranco : RT @mattinodinapoli: Choc a Posillipo: 16enne con pistola calibro 9 e un colpo in canna - mattinodinapoli : Choc a Posillipo: 16enne con pistola calibro 9 e un colpo in canna - RedazioneTvcity : Napoli, aveva una pistola carica con 6 proiettili in canna: polizia arresta 16enne - -