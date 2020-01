Martina Nasoni aggredita in stazione con “parolacce, minacce e spintoni” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Grande spavento ma per fortuna nessuna conseguenza per Martina Nasoni. La “ragazza con il cuore di latta”, vincitrice del Grande Fratello 2019, è stata infatti aggredita questa mattina insieme alla madre alla stazione di Terni. Un ragazzo visibilmente alterato le ha minacciate e spintonate ed è stato l’intervento di un ragazzo e delle forze dell’ordine ad evitare il peggio. Brutta disavventura per Martina Nasoni Il mondo dei social dà anche la possibilità, fra le sue mille potenzialità, di raccontare ai propri seguaci esperienze più o meno belle di vita quotidiana. Quella raccontata da Martina Nasoni sulle sue Instagram stories è davvero sconvolgente. La ragazza, venuta alla ribalta con il Grande Fratello 2019, di cui è stata vincitrice, questa mattina si trovava alla stazione di Terni in compagnia della madre. Un ragazzo si sarebbe avvicinato a loro e le avrebbe aggredite verbalmente ... thesocialpost

