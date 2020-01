LIVE Nadal-Delbonis 6-3 1-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: nessun break in quest’inizio di secondo set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Nadal (6-3 2-2) – Lo spagnolo chiude con l’ace esterno. 40-15 Schema servizio-dritto eseguito perfettamente da Nadal. 30-15 Dritto vincente di Nadal che lascia immobile Delbonis. 15-15 Scambio molto lungo, viene premiata la difesa di Delbonis. 15-0 Parte bene Nadal in questo quarto game. GAME Delbonis (6-3 2-1) – Intelligente prima al corpo di Delbonis, che tiene anche il secondo turno di servizio. A-40 Il nastro aiuta Delbonis accomodando sulla riga il suo dritto lungolinea. 40-40 Ennesimo doppio fallo per Delbonis. 40-30 Buona prima per l’argentino. 30-30 In corridoio il dritto incrociato di Delbonis. 30-15 Servizio e dritto in controtempo. Due punti ben giocati da Delbonis. 15-15 Attacco ben studiato dell’argentino che chiude con la volée. 0-15 Delbonis si costruisce bene il punto ma poi affossa in rete ... oasport

GenovaOn : Rafael Nadal vs Federico Delbonis LIVE: il numero 1 nel mondo è destinato al terzo round dell'Australian Open - OA_Sport : LIVE Nadal-Delbonis, Australian Open 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Nadal-Delbonis Australian Open 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Nadal-Delbonis #Australian… -