LIVE Australian Open 2020, risultati 23 gennaio in DIRETTA: Medvedev e Pliskova avanzano, l’Italia aspetta Seppi e Giorgi (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-KUZNETSOVA DALLE ORE 08.00 (23 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SEPPI-WAWRINKA DALLE ORE 09.00 (23 gennaio) 07.19 Inizio sprint dell’estone Anett Kontaveit, che è avanti 5-0 ne primo set sulla spagnola Sara Sorribes Tormo. 07.16 Il tedesco Alexander Zzverev trova il break nel decimo gioco della seconda frazione e si porta avanti di due set sul 7-6 (5) 6-4 contro il bielorusso Egor Gerasimov. 07.11 Break di Dominic Thiem nel quarto set contro Alex Bolt: l’austriaco va sul 3-1 ma è sotto 1-2 nel conto dei set. 07.07 Il croato Ivo Karlovic conquista il primo set contro il francese Gael Monfils chiudendo sul 6-4 grazie al break nel primo game. 07.02 La belga Elise Mertens conquista per 6-3 il primo set contro la britannica Heather Watson. 07.00 La tedesca Angelique Kerber ... oasport

zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 23 gennaio in DIRETTA: attesa per Camila Giorgi e Andreas Seppi - #Australian… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 23 gennaio in DIRETTA: Medvedev avanza l’Italia aspetta Seppi e Giorgi -… -