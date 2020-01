L’intervista di Gianni Sperti: la tragica scomparsa a U&D e la persona che lo ha deluso di più (Di giovedì 23 gennaio 2020) In occasione del decennale di Uomini e Donne Magazine, il settimanale del talk show pomeridiano ha deciso di fare una bella intervista a Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due protagonisti si sono messi a nudo ed hanno svelato retroscena inediti sul programma. Specie l’ex di Paola Barale si è lasciato andare a confessioni importanti, come ad esempio il ricordo della tragica coppia scomparsa alcuni anni fa. L’opinionista, inoltre, ha anche svelato chi sia la persona che lo ha deluso di più a Uomini e Donne e quella che, invece, apprezza maggiormente. Intervista a Gianni: il ricordo di Rosetta e Giuseppe La lunga intervista che Gianni Sperti ha rilasciato a Uomini e Donne Magazine sta generando molto sgomento. Il protagonista ha esordito parlando del trono over e ricordando i due protagonisti scomparsi Rosetta e Giuseppe. I due apparvero durante le prime puntate del trono over ... kontrokultura

KontroKulturaa : L'intervista di Gianni Sperti: la tragica scomparsa a U&D e la persona che lo ha deluso di più - - grazioli_gianni : RT @nikpaolini1: Sentire l'intervista della dirigente dei servizi sociali di Bibbiano, e la storia di Bibbiano tutta, è sconvolgente. Bibbi… -