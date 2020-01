La Tunisia insorge per la bravata del Capitano al citofono. L’ambasciatore scrive alla Casellati. Ora Tunisi pretende le scuse. Il Pd: “Salvini è la vergogna di un Paese democratico e civile” (Di giovedì 23 gennaio 2020) La sceneggiata di Matteo Salvini a Bologna sta diventando un vero e proprio caso diplomatico fra l’Italia e la Tunisia. Come era prevedibile, il fatto di andare a citofonare a casa di un ragazzo (minorenne) di origine tunisina accusandolo di essere uno spacciatore – con tanto di nome e cognome scandito davanti alle telecamere e all’immancabile smartphone in modalità diretta Facebook – ha scatenato la reazione del Governo e del Parlamento tunisino. A nome del governo è intervenuto L’ambasciatore a Roma, Moez Sinaoui, che ha scritto una lettera alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, esprimendo “costernazione per l’imbarazzante condotta” del senatore e leader della Lega. Il diplomatico ha definito quella di Salvini una “deplorevole provocazione senza alcun rispetto del domicilio privato da parte di un pubblico rappresentante dell’Italia, paese che vanta ... lanotiziagiornale

