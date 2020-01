La fenice, la fine può essere un nuovo inizio (Di giovedì 23 gennaio 2020) La fenice, spesso nota anche con l’epiteto di araba fenice e chiamata anche uccello di fuoco, è un uccello mitologico noto per il fatto di rinascere dalle proprie ceneri dopo la morte. Il motto della fenice è Post fata resurgo (“dopo la morte torno ad alzarmi”). di Ugo Righi Nel suo libro “Simboli della trasformazione”, Carl Gustav Jung afferma che le persone e la fenice hanno molte cose in comune. Questa emblematica creatura di fuoco, in grado di risorgere maestosamente dalle ceneri della sua stessa distruzione, simboleggia anche il potere della resilienza, l’abilità di rinascere. Ci sono, infatti, situazioni che sembrano finite, sia in termini personali sia d’impresa, ma qualche volta sono il rilancio di una nuova vita migliore. Molte imprese si ostinano a non cambiare e presidiando lo status quo credono di fare bene, ma ad un certo momento sono costrette ad ... ildenaro

