Infortunio Diawara, problema al menisco. Si attende il responso ufficiale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Infortunio Diawara, il problema è al menisco già operato ad ottobre. Si attende il responso ufficiale da parte della Roma Ennesima tegola per Paulo Fonseca e la Roma. Amadou Diawara si è fermato per un problema al ginocchio che, stando a quanto filtra, dovrebbe riguardare il menisco esterno dell’articolazione già operata ad ottobre. Adesso è atteso solamente il comunicato ufficiale della società giallorossa per decretare, dopo il consulto finale col professore Mariani di Villa Stuart, l’entità dell’Infortunio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #ASRoma, le ultime sulle condizioni di #Diawara - MatteoCiru : Con l'infortunio di Diawara è ancora più necessario un intervento sul mercato, non basta Villar, ne serve uno pront… - infoitsport : Infortunio Diawara per la Roma: lesione al menisco, i tempi di recupero -