Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe ’sbotta’ contro Barbara Alberti: «Perchè devi sempre attaccarmi?» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Adriana Volpe - GFVIP Stanno nascendo le prime incomprensioni tra Adriana Volpe e Barbara Alberti nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Con il sentore che la scrittrice ce l’avesse con lei, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri non ha perso tempo per chiedere alla coinquilina i motivi del suo ipotetico astio, dandole occasione di chiarirle tutti i suoi dubbi. Ieri sera, il Grande Fratello ha stupito i concorrenti con un comunicato speciale, annunciando loro che avrebbero fatto le nomination in anticipo. Terminata la votazione, Barbara ha così fatto sapere ai suoi compagni di gioco di non aver compreso il regolamento, specificando di aver votato un uomo poiché convinta di non poter fare il nome di una donna. A quel punto, Adriana ha detto alla Alberti che gli avevano più volte spiegato le regole, innescando la sua risposta: “Pensi che finga?“. Infastidita, la ... davidemaggio

