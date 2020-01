Foggia, 10 interdittive antimafia: colpite ditte del settore ittico e delle scommesse. Il prefetto Grassi: “Dobbiamo prosciugare la zona grigia” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dieci interdittive antimafia per “prosciugare il bacino di riferimento” della ‘zona grigia’. Il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, stanga le aziende che, sulla base di risultanze e accertamenti investigativi, ritiene in ‘odor di mafia’. I provvedimenti amministrativi hanno colpito diversi settori economici in due centri del Foggiano, Manfredonia e Cerignola, dove negli scorsi mesi entrambe le amministrazioni sono state sciolte per ritenute infiltrate dai clan, nonché una ditta di Vieste. A Manfredonia Grassi ha emesso la misura nei confronti della Gl itticoltura e la Marittica srl, entrambe attive nel settore ittico, la Divine Whims, ritenuta riconducibile al presunto favoreggiatore dell’omicidio di Giuseppe Silvestri, pregiudicato assassinato a Monte Sant’Angelo nel marzo 2017, oltre alla Cinfo srl che è riconducibile, come scrive ... ilfattoquotidiano

