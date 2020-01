Diletta Leotta a Sanremo, Sabrina Salerno: “È stata bersagliata perché…” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sanremo 2020, Sabrina Salerno difende Diletta Leotta: “È stata bersagliata perché avvenente” A Sanremo 2020 al fianco di Amadeus sul palco del teatro Ariston ci sarà anche Sabrina Salerno. La showgirl in una recente intervista ad Oggi ha parlato della sua prossima avventura e ne ha approfittato per difendere Diletta Leotta. Quest’ultima sarà anche lei presente al Festival di Sanremo e da sempre è attaccata, anche e soprattutto da altre colleghe donne (una su tutte Paola Ferrari) per la sua avvenenza, su di lei Sabrina Salerno invece ha affermato: “Diletta Leotta è l’unica delle 10 donne che già conosco, anche lei bersagliata. La solita mentalità se hai le tette, vieni attaccata” Inoltre sull’abbinamento che una donna o è bella o è brava ha fatto riferimento alla sua canzone Siamo donne, oltre le gambe c’è di più; cantata a Sanremo 1991 ... lanostratv

trank1969 : Diletta Leotta vince il concorso “Miss Maglietta Qualsiasi” - DCaviglione : Diletta Leotta vince il concorso “Miss Maglietta Qualsiasi” - H0leHarry : @LucaBen80 Se scrivevi in inglese qua pescavi più retweet di Diletta Leotta in topless -