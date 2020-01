Coppia | Confessare o no un tradimento? Il decalogo della confessione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Coppia | Confessare o no un tradimento? Il decalogo della confessione: le 10 cose da sapere prima di Confessare al partner una “scappatella” Il dilemma di molte persone fedifraghe: “Confessare o no un tradimento?”. La domanda per alcuni può risultare ovvia, si confessa tutto e sempre ma solo per alleggerire la propria coscienza, non certo … L'articolo Coppia Confessare o no un tradimento? Il decalogo della confessione è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Coppia Confessare Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coppia Confessare