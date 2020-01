Conferenza stampa Pioli: «Non abbiamo ancora fatto nulla» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Conferenza stampa Pioli, ecco le parole dell’allenatore del Milan per presentare la trasferta di Brescia in programma al Rigamonti Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare il match in trasferta contro il Brescia. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero: TRASFERTE – «Le gare esterne sono state positive per noi, dobbiamo provare a farlo ancora. Non abbiamo fatto ancora nulla, c’è ancora tanta strada da fare». BALOTELLI – «Senza Mario il Brescia perdere delle giocate individuali importanti, ma troverà ancora più compattezza e dinamismo, vorrà fare una partita aggressiva che gioca bene al calcio». CLASSIFICA – «Non è il momento di pensare dove saremo il 24 maggio, ma tenere la testa sul manubrio, lavorare e spingere. Rafforzare le cose positive che abbiamo fatto fin qui». IBRAHIMOVIC – «Un valore ... calcionews24

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri: «Ci aspetta una partita difficile. La @OfficialASRoma segna tanto… - juventusfc : ???Un'ora alla conferenza stampa di Mister #Sarri pre #JuveRoma! La potrete seguire LIVE su @JuventusTV!… - juventusfc : @OfficialASRoma @JuventusTV @Cuadrado @Cristiano @2DaniLuiz @G_Higuain ?? Sarri: «@douglascosta non è al massimo del… -