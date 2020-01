Claudia Gerini: “La politica mi appassiona e quindi non escludo, in futuro, di ‘sfociare’ in Parlamento” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dal cinema al Parlamento: Claudia Gerini non lo esclude. “La politica mi appassiona e quindi non escludo, in futuro, di ‘sfociare’ in Parlamento.Vorrei restituire le fortune che ho avuto, le cose che ho imparato. Ma ora già è difficile conciliare i mestieri di attrice e di mamma…”, ha dichiarato l’attrice al settimanale “Oggi”. Su di lei, negli ultimi giorni, girava una voce: quella che la vedeva in lizza per occupare il seggio da deputato lasciato vacante da Paolo Gentiloni. Lei risponde così al pettegolezzo: “Ho chiestoa Renzi e lui mi ha detto d’aver suggerito nomi di persone ‘con coscienza civica, impegnate nel sociale‘. Sa, sono stata insignita dell’onorificenza di Ufficiale della Repubblica, ed è una “medaglia” che mi responsabilizza ancor di più”. Presto, sul grande schermo, Claudia Gerini interpreterà proprio una Presidente del Consiglio donna. “Non ... ilfattoquotidiano

soundsblogit : Sanremo 2020, Claudia Gerini ammette: 'Avevo presentato una canzone, bellissima, dedicata a Gabriella Ferri' - GalantoMassimo : RT @GPasqui: #Sanremo2020, Claudia Gerini ammette: 'Avevo presentato una canzone, bellissima, dedicata a Gabriella Ferri' (cc @GalantoMassi… - GPasqui : #Sanremo2020, Claudia Gerini ammette: 'Avevo presentato una canzone, bellissima, dedicata a Gabriella Ferri' (cc… -