CDS – “Politano al Napoli, Llorente all’Inter: accordo ad un passo. DeLa, il futuro nasce a gennaio” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Politano al Napoli, Llorente all’Inter: accordo ad un passo” è il titolo principale che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ulteriore conferma, dunque, del buon esito della trattativa lampo tra le due società. Beffata la Roma, che rimaneva la destinazione preferita di Matteo Politano, cresciuto nelle giovanili giallorosse. Si tratta di uno scambio di prestiti e il giocatore sembra più che convinto ad accettare, nella speranza di riprendersi la Nazionale. In un suo articolo di approfondimento, Alfredo Pedullà titola: “DeLa, il futuro nasce a gennaio”. Si parla anche di Juventus dopo la vittoria sulla Roma in Coppa Italia: “Ci risiamo” titola il quotidiano con la foto di Leonardo Bonucci sullo sfondo. Per ammissione di Gennaro Gattuso, il mercato invernale del Napoli sembrava chiuso con gli innesti di ... calciomercato.napoli

