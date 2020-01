Benvenuti in Canada, anzi no. Petizione contro Harry e Meghan - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sandra Rondini Cresce il malcontento popolare per i 10 milioni di dollari annuali che i canadesi dovrebbero versare per garantire la sicurezza di Harry e Meghan Oltre 80.000 persone in Canada hanno firmato una Petizione online per chiedere al Principe Harry e Meghan Markle di pagarsi da soli la security finché soggiorneranno nel loro Paese. Come riporta Page Six, la Petizione, lanciata dalla federazione dei contribuenti canadese fiscalmente conservatrice, ha raccolto le firme per sei giorni tra i cittadini che non accettano che i soldi dei contribuenti vengano usati per garantire la sicurezza dei Sussex che hanno scelto Vancouver per iniziare la loro nuova vita con il loro figlio di 8 mesi, Archie, dopo essersi ritirati dalla Famiglia reale britannica. "I canadesi sono lieti di dare il benvenuto al Duca e alla Duchessa in Canada, ma con questa Petizione intendono chiarire ... ilgiornale

infoitcultura : Perché Harry e Meghan non sono i benvenuti in Canada - OmniclimaRIZZI : @Mohsa491 @matteosalvinimi NON FAI RIDERE, PENSA CHE IN CANADA NON ACCETTANO IL PRINCIPINO HARRY E MAGANE PER MOTIV… - MichelaSapienza : RT @SanremoAncheNoi: . Perché Harry e Meghan non sono i benvenuti in Canada | Rolling Stone Italia -