Belén Rodriguez da piccola in costume e con le trecce: anche da bambina amava i look trendy (Di giovedì 23 gennaio 2020) Belén Rodriguez non resiste alla mania più gettonata tra le star, quella di postare foto dell'infanzia e di recente ha rispolverato un vecchio album delle vacanze estive. Posava già come una modella, portava le trecce e aveva la passione per i look trendy che ancora la contraddistingue. fanpage

Mediagol : #Video Belen Rodriguez, ghiaccio bollente: la criosauna della showgirl argentina è super sexy, la reazione dei foll… - battler_wank : RT @telegnocca: Belen Rodriguez e sullo sfondo l'oceano ???????? - Romano62188806 : RT @telegnocca: Belen Rodriguez e sullo sfondo l'oceano ???????? -