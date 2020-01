Alfonsi: domani verrà presentato concorso Borgo Artigiani Testaccio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – Venerdi’ 24 gennaio, alle ore 17.30 presso il Dipartimento di Architettura di Roma Tre, ex Mattatoio, Aula Musumeci, in Largo Giovanni Battista Marzi, 10, la Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi, con l’Ordine degli Architetti di Roma, presenta alla cittadinanza in sede pubblica il concorso di progettazione promosso dal Municipio riguardo lo spazio pubblico di Testaccio (l’area del cosiddetto borghetto degli Artigiani, Ndr). Ad illustrare il progetto, il Direttore Tecnico del Municipio Roma I Centro, Arch. Chiara Cuccaro. “Dopo aver presentato il bando per il concorso di progettazione alla stampa- dichiara la presidente del Municipio I Sabrina Alfonsi- nella sede dell’Ordine degli architetti di Roma, desideriamo coinvolgere i cittadini, i residenti e le associazioni del territorio poiche’ riteniamo che la partecipazione ... romadailynews

