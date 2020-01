Vittorio Feltri, divieto fumo all’aperto: «Sala sta bene o gli è dato di volta il cervello?» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Beppe Sala, a margine del convegno sugli scali ferroviari, è tornato a parlare di inquinamento e del fumare all’aperto. «Personalmente penso che si debba arrivare in un periodo non lunghissimo allo stadio smoking free, questa è la mia opinione», ha dichiarato il primo cittadino. Dunque l’ordinanza di divieto di fumo alle fermate degli autobus o in luoghi esercenti servizi comunali potrebbe contenere anche il no alle sigarette allo stadio. Sul provvedimento, che prende il via da alcuni studi scientifici, secondo cui il fumo è una delle cause che contribuiscono allo sforamento dei livelli di inquinamento in città, si è espresso con fermezza il direttore di Libero Vittorio Feltri. Vittorio Feltri, divieto fumo all’aperto: «Sala sta bene o gli è dato di volta il cervello?» «Conosco Sala, sindaco di Milano da parecchi anni e l’ho apprezzato in particolare modo ... urbanpost

giornalettismo : 'Se in una classe ci sono 15 immigrati o sfigati di periferia, il grado culturale non sarà eccelso. Se invece un’au… - EspEspos : Vittorio Feltri a Fuori dal coro: 'I preti sposati? Poverini, come fanno a cacciare di casa la moglie?' - GianniMarangon : RT @ik7zerouno: @vfeltri Sono i grandi quesiti dell'Umanità. Tipo: perché Vittorio Feltri non tira le cuoia e ci allevia questo passaggio s… -