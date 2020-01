Salvini e il citofono a Bologna, la replica al Parlamento tunisino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Continua la campagna elettorale di Matteo Salvini in Emilia Romagna in vista delle elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020: nel corso di una diretta Facebook da Bologna con i cittadini del quartiere Pilastro, ha suonato il citofono di un cittadino per chiedere se, come su segnalazione di una residente, fosse uno spacciatore di droga. Il motivo del gesto – che ha suscitato non poche polemiche, prima fra tutte quella dello scrittore Fabio Volo – è stato rivelato dallo stesso leader della Lega. Salvini risponde a Tunisi “Nessun episodio di razzismo, ho raccolto il grido di dolore di una mamma coraggio che ha perso il figlio per droga. È un atto di riconoscenza che dovremmo fare tutti” si è difeso Matteo Salvini dopo le accuse del deputato tunisino Sami ben Abdelaali. “La lotta a spacciatori e stupefacenti dovrebbe unire e non dividere, è una priorità. ... notizie

repubblica : Bologna, blitz di Salvini al citofono, il Parlamento tunisino: 'Vergogna, chieda scusa a quella famiglia' [aggiorna… - fanpage : La Tunisia chiede le scuse di Salvini - wireditalia : L'articolo 14 della Costituzione è chiaro: “Il domicilio è inviolabile”. #salvinicitofona -