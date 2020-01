Romena in prova ai servizi sociali accoltella ristoratore: arrestata (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fabrizio Tenerelli La giovane donna Romena, che era stata affidata in prova ai servizi sociali, ha perso la testa è al culmine di una furibonda lite con il titolare del bar pizzeria di Sanremo, ha estratto il coltello puntando alla sua gola Malgrado i diversi precedenti di polizia, il giudice le aveva concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali, nella speranza che potesse intraprendere una nuova strada. Lei, invece, una giovane donna Romena di 33 anni, anziché accettare il compromesso e, come si dice, mettere la testa a posto, ha pensato bene (si fa per dire) di accoltellare alla gola, per fortuna in modo non grave, il titolare di un bar pizzeria di nuova apertura, situato in via Roma, nel centro di Sanremo, in provincia di Imperia. Una furibonda lite, quella avvenuta venerdì scorso, che è stata ricostruita soltanto ora dalla polizia, dopo aver arrestato l'autrice ... ilgiornale

Romena prova Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Romena prova