Paziente in dialisi contrae tre infezioni in ospedale e muore (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Valentina Dardari Un Paziente in dialisi ha contratto tre infezioni in ospedale. Dopo l'ultima è deceduto. I familiari hanno denunciato la struttura ospedaliera. Morto dopo tre infezioni il Paziente che lo scorso settembre era stato morso da un ragno violino mentre si trovava in ospedale. Come raccontato da La Stampa, adesso i familiari vogliono vederci chiaro e intendono denunciare la struttura ospedaliera: l’ospedale Parini di Aosta. Paziente contrae tre infezioni in ospedale. L'ultima è mortale Ernesto Mantovanelli, torinese di 63 anni, presidente dell’Associazione onlus disabili Valle d’Aosta, che lui stesso aveva fondato quattro anni fa, era da molti anni affetto da una grave insufficienza renale. Per questo motivo era costretto a ricoveri ospedalieri per la dialisi. Durante uno di questi, nel mese dello scorso settembre, Mantovanelli era stato morso da un ragno ... ilgiornale

