Meteo, profondo ciclone vicino alla Groenlandia: è una giornata caldissima in Islanda, temperature fino a +13°C [MAPPE e DATI] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Meteo – Mentre il blocco di Rex che ha dominato gran parte dell’Europa negli ultimi giorni inizia ad indebolirsi, una nuova profonda depressione sull’area artica si sta estendendo verso l’estremo Nord Atlantico. Tra queste due caratteristiche a grande scala, si è verificata una forte avvezione calda sudoccidentale in Islanda. Un grande ciclone è posizionato sulla Groenlandia e sull’estremo Nord Atlantico, diventando più profondo poco a nord-ovest dell’Islanda. Caldi venti sudoccidentali stanno determinando una giornata molto calda sullo stato insulare. La potente dorsale sul Nord Atlantico e sull’Europa occidentale inizia ad indebolirsi oggi, mercoledì 22 gennaio, mentre un’intensa ciclogenesi è associata alla nuova depressione sull’estremo Nord Atlantico. Dalle immagini satellitari (vedi gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo) si vede l’ampia avvezione di una massa ... meteoweb.eu

