LIVE Fognini-Thompson 7-6 (4) 5-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: ligure in controllo nel secondo set (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Fognini continua a spostare Thompson semplicemente gestendo la situazione dalla riga di fondo. 30-15 Gran risposta di dritto di Fognini. 30-0 Rovescio in rete di Fognini. 15-0 Serve bene Thompson. 5-0 Fognini, e ancora con il dritto a uscire si prende la conferma del secondo break di vantaggio! 40-15 Contropiede di dritto di Fognini. 30-15 Thompson si riprende un po’ e trova il dritto vincente in risposta. 30-0 IL ROVESCIO IN CORSA DI Fognini! Sta giocando col pilota automatico inserito ora il ligure, Thompson è nervoso, ma ci può far davvero poco in questo momento. 15-0 Prima esterna di Fognini. 4-0 BREAK Fognini! Thompson non trova la palla con il dritto, poi scaglia la racchetta a terra per la frustrazione. 15-40 DUE PALLE BREAK Fognini: doppio fallo di Thompson. 15-30 ALTRA BORDATA! Stavolta Fognini trafigge di dritto la ... oasport

