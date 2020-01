Le previsioni meteo di giovedì 23 gennaio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le previsioni meteo di giovedì 23 gennaio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro ampi soleggiamenti su tutto il settore. Bella giornata anche al Sud, dove non sono previste precipitazioni. Le previsioni meteo di giovedì 23 gennaio – Condizioni i miglioramento sulla penisola italiana, con ampi soleggiamenti che interesseranno quasi tutta la penisola. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali. possibili addensamenti interesseranno le zone pianeggianti Ampi soleggiamenti sulle regioni settentrionali. Possibili addensamenti interesseranno solo le zone pianeggianti interni al mattino e dopo il tramonto. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno gli undici gradi. Centro – Ampi soleggiamenti sulle regioni centrali, possibili addensamenti interesseranno solo la Sardegna e la ... newsmondo

fabiozpp : RT @Roma: Nubi sparse e schiarite si alterneranno per l'intera giornata. Temperature attese: 5°/15°C. Ecco le previsioni #meteo per domani:… - DiegoMarcello1 : RT @messveneto: Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo - zazoomblog : Previsioni Meteo domani giovedì 23 gennaio e prossimi giorni - #Previsioni #Meteo #domani #giovedì… -