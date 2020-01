La Stampa: Napoli-Lazio è nitroglicerina (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Una partita pazza, che più pazza non si può”. E’ così che La Stampa descrive la partita di ieri al San Paolo, tra Napoli e Lazio. “Un quarto di finale di Coppa Italia che sa di antico, è calcio muscolare e generoso, aggrovigliato nella densità di un campo che sembra grande e invece diventa piccolo, perché dentro contiene tutto, anche il pathos”. In venti minuti un gol e due espulsioni. E per entrambe le squadre si mettono in mezzo anche i pali. “Napoli-Lazio è nitroglicerina”. L'articolo La Stampa: Napoli-Lazio è nitroglicerina ilNapolista. ilnapolista

sscnapoli : ?? Primavera, comunicato stampa ?? - napolista : La Stampa: Napoli-Lazio è nitroglicerina Un quarto di finale di Coppa Italia che sa di antico, è calcio muscolare e… - stefano_sanni79 : TG5:finisce l'avventura della Lazio in coppa italia.alla stampa nazionale sembra dispiaccia che sia stato il napoli… -