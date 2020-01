La scomparsa di Luigi Mario Favoloso, è in Svizzera (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo l’iniziale timore legato alla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, imprenditore partenopeo ed ex fidanzato di Nina Moric, una telefonata a Barbara d’Urso e una mail scritta alla madre avevano rivelato che era vivo e vegeto, ma che era stato costretto ad allontanarsi dall’Italia. “Si trova all’estero” aveva annunciato la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Alcune foto in escusiva pubblicate da Chi hanno poi svelato il dove: a Locarno, in Svizzera. Favoloso è stato immortalato con felpa, cappuccio e occhiali da sole in un caffè. Ancora sconosciuti però i motivi reali dell’allontanamento. Nina Moric dapprima aveva sostenuto che era solo uno stratagemma per far parlare di se, poi aveva rivelato di una aggressione fisica a lei e al figlio Carlos. La d’Urso ha spiegato che l’uomo dà una versione diversa da quella dell’ex fidanzata. ... tvzap.kataweb

