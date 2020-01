Kate Middleton osa col look anni ’70 e fa dimenticare Meghan Markle (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Kate Middleton riprende la sua attività al servizio della Monarchia dopo il Megexit e riesce a non far sentire la mancanza di Meghan Markle, ritornata da settimane in Canada. Mentre la moglie di Harry si fa fotografare sorridente durante una passeggiata nella natura col figlio Archie e i cani, Lady Middleton è impegnata in un tour di 24 ore attraverso l’Inghilterra per sostenere un programma in difesa dell’infanzia. Kate opta per un look optical che s’ispira agli anni ’70. E indossa nuovamente in pantaloni. La Duchessa di Cambridge infatti indossa una camicia in seta, dai colori sgargianti e fiocco al collo, della stilista britannica Tabitha Ward (295 sterline). Era dal 2015 che non indossava questo marchio. Lady Middleton la abbina a un paio di pantaloni scuri a gamba larga, firmati Jigsaw, che aveva già portato durante la visita al Henry Fawcett Childrens ... dilei

FilippoCarmigna : La signora in rosso aka la nuova Kate Middleton a scuola di regina con un vestito rosso che è una favola - zazoomblog : Kate Middleton brilla in verde la camicia a righe optical costa quasi 400 euro - #Middleton #brilla #verde #camicia… - wegather_it : Il 9 gennaio, nel giorno del compleanno di Kate Middleton, i duchi di Sussex hanno annunciato la loro decisione tra… -