Justice League Dark | la Bad Robot di J J Abrams a lavoro con la DC Comics

Warner Bros e Bad Robot di J.J. Abrams in trattative per film e serie tv sulla Justice League Dark : Warner Bros e la Bad Robot di J.J. Abrams in trattative per sviluppare film e serie tv dall’universo della Justice League Dark. Dopo aver siglato un accordo multi-milionario con Warner Bros, la Bad Robot di J.J. Abrams pare si sia già messa a lavoro su nuovi progetti. Secondo Deadline, il produttore e la sua casa di produzione hanno iniziato a pensare ai dei progetti televisivi e cinematografici basati sull’inverso a fumetti della ...

Justice League Dark : J.J. Abrams svilupperà film e serie tv con la sua Bad Robot : J.J. Abrams, tramite la sua Bad Robot, sta sviluppando nuovi film e serie tv ispirandosi a Justice League Dark. Justice League Dark potrebbe dare vita a film e serie tv prodotte da Bad Robot, la casa di di produzione del regista J.J. Abrams che ha da poco stretto un nuovo accordo con Warner Media. Secondo quanto riporta il sito Deadline, attualmente non ci sono dei progetti specifici e non sono nemmeno stati scelti i personaggi che saranno al ...

Suicide Squad - David Ayer : "I collegamenti con Justice League sono stati eliminati" : David Ayer ha svelato che i legami molteplici tra il suo Suicide Squad e Justice League sono stati eliminati dopo l'intervento di Warner Bros. che ha modificato radicalmente la pellicola. Il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha svelato su Twitter che il film era strettamente collegato a Justice League, ma ogni connessione è stata eliminata nella versione definitiva vista in sala. David Ayer ha criticato pubblicamente la riuscita di Suicide ...

Justice League : Zack Snyder è stufo di sentire che la Snyder Cut non esiste : L'ex regista di Justice League, Zack Snyder, non ne può più delle persone che lo accusano di aver inventato la Snyder Cut e riconferma che il suo lavoro è reale. Zack Snyder, ex regista di Justice League, ha affermato di essere stanco di tutte le persone che non credono all'esistenza della Snyder Cut, ovvero la versione girata dal regista che si dice completamente diversa dal film arrivato nelle sale nel 2017, diretto dal Joss Whedon. La Snyder ...

Justice League : Zack Snyder mostra Wonder Woman che decapita Steppenwolf nello Snyder Cut : Zack Snyder avrebbe anticipato una nuova svolta narrativa contenuta nella sua versione di Justice League, lo Snyder Cut, in cui Wonder Woman decapita il villain Steppenwolf. Zack Snyder continua ad alimentare l'hype per la sua versione di Justice League rivelando un concept art dello Snyder Cut in cui Wonder Woman decapita Steppenwolf. L'immagine dello Snyder Cut in cui la testa del villain viene tagliata era già comparsa sui social media, ma ...

Justice League : Zack Snyder condivide una nuova foto del suo Superman : Il regista Zack Snyder ha condiviso l'immagine della sua versione di Superman in Justice League, in cui è presente Henry Cavill in un nuovo costume. Zack Snyder, regista originario del film Justice League, ha condiviso sul social network Vero una nuova immagine del suo Superman, in cui vediamo Henry Cavill con un nuovo costume total black. Il regista, che ha dovuto lasciare il comando di Justice League dopo un grave lutto familiare, ha condiviso ...

Justice League : nuova foto del Batman di Ben Affleck nello Snyder Cut! : A sostegno dell'uscita dello Snyder Cut, il regista della seconda unità di Justice League ha svelato una foto di Batman, versione Ben Affleck, in quella che appare una delle scene chiave del cinecomic. A sostegno dell'uscita dello Snyder Cut, il regista della seconda unità di Justice League Clay Staub ha diffuso su Twitter una nuova foto del Batman di Ben Affleck, qui irriconoscibile. In Justice League , Batman (Ben Affleck) si impegna a riunire ...

Justice League - novità in arrivo sulla director's cut di Snyder - promette lo sceneggiatore : Chris Terrio, co-sceneggiatore di Justice League, ha promesso ai fan che a breve ci sarà un aggiornamento sulla famigerata Snyder Cut. Chris Terrio, co-sceneggiatore di Justice League, ha promesso ai fan che a breve ci sarà una novità sulla Snyder's Cut, la versione del cinecomic curata dal regista di Batman v Superman poi rimaneggiata e modificata dopo l'arrivo di Joss Wedhon. In un'intervista con Uproxx rilasciata per via del suo ...

Justice League - Zack Snyder conferma : "Nella mia trilogia Batman sarebbe morto" : Zack Snyder conferma: la sua trilogia su Justice League avrebbe previsto la morte di Batman. Zack Snyder ha confermato che nella trilogia su Justice League che aveva in mente Batman sarebbe morto. Sono in tanti a chiedere la Snyder Cut, il pre-montaggio realizzato da Snyder prima della sua uscita di scena e dell'arrivo di Joss Whedon alla regia di Justice League. Lui conferma l'esistenza e fornisce nuove anticipazioni. Dopo aver confermato, con ...