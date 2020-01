Iliad potrebbe aprire un nuovo store fisico in Italia: ecco dove (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Iliad potrebbe aprire un nuovo store fisico: la prescelta sarebbe Bologna, non c'è ancora l'ufficialità ma sono già aperte le candidature. ecco tutti i dettagli emersi e quello che c'è da sapere. L'articolo Iliad potrebbe aprire un nuovo store fisico in Italia: ecco dove proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

mondomobileweb : Iliad potrebbe aprire un nuovo Store a Bologna: avviata la ricerca di personale - upgonews : Che tariffa vi aspettereste da Iliad per avere internet a casa? Quale potrebbe essere secondo voi una tariffa rivol… - Dome689 : RT @unifreenews: Il Gruppo Iliad lancia un aumento di capitale di 1,4 miliardi di euro. Xavier Niel, che ora detiene il 52,10% del capitale… -