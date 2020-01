Il passaggio di Luigi Di Maio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È il passaggio di Luigi Di Maio all’età adulta. È quando dopo i quaranta minuti del discorso delle dimissioni si toglie simbolicamente la cravatta che sancisce la fine di un’era. Per quanto lo riguarda, almeno. Per il Movimento 5 stelle si vedrà. Il ragazzo di Pomigliano arrivato in fretta e furia sulla sommità del Palazzo esce dal fortino, si libera dai sacchetti di sabbia quotidianamente portati dai suoi per difendere la trincea, e si butta nel mare aperto e incognito del confronto politico.Nella centralissima piazza di Pietra a Roma, dentro al Tempio di Adriano, il pretesto che riunisce tutti i big pentastellati è la presentazione dei facilitatori regionali. È un segreto di Pulcinella. Tutti gli accorsi, ministri, staff, parlamentari plaudenti, stampa, sono lì per le dimissioni del capo. La scenografia è ... huffingtonpost

