Gli smartphone in offerta | tutti gli sconti Amazon di gennaio 2020

Mappe deGli smartphone Huawei migliorano grazie a TomTom : Le Mappe degli smartphone Huawei faranno un salto di qualità grazie al nuovo accordo della società cinese con quella olandese TomTom.L’azienda di Shenzen è stata costretta a rivolgersi ad un altro attore del mercato dopo il ban da parte degli USA imposto dal presidente Donald Trump.La società olandese di navigazione e mappatura digitale TomTom ha una lunga esperienza nel settore, famosi i suoi navigatori per auto soppiantati ...

Ora basta un sms per annullare Gli abbonamenti indesiderati sullo smartphone : (Foto: Lapresse) basta un sms per disattivare i servizi in abbonamento indesiderati attivati per errore navigando online con lo smartphone. L’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), è intervenuta per contrastare questo fenomeno. L’organo di controllo dal 20 gennaio ha aggiunto al numero verde (800.442299), attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che già da qualche anno permette di controllare se sul proprio numero di telefono siano ...

Grane per Jeff Bezos : un principe Gli blocca lo smartphone : Il proprietario di Amazon ha avuto problemi al cellulare dopo aver ricevuto un messaggio su Whatsapp. L’episodio sul cellulare di Jeff Bezos risale al 2018. I tabloid inglesi rivelano un episodio curioso che riguarda Jeff Bezos. Il proprietario di Amazon, che negli ultimi tempi è diventato anche editore del Washington Post, ha avuto problemi con […] L'articolo Grane per Jeff Bezos: un principe gli blocca lo smartphone proviene da ...

I miGliori smartphone Xiaomi : la classifica per fasce di prezzo : Xiaomi è una delle aziende più apprezzate degli ultimi anni nel settore degli smartphone, in grado di proporre un’ampia scelta di device economici e top di gamma. I telefoni del marchio cinese offrono un ottimo rapporto qualità- prezzo, fotocamere in grado di scattare foto nitide e ad alta risoluzione, con display grandi e luminosi. Nella classifica dei migliori Xiaomi troviamo modelli del 2018 e del 2019, con prezzi a partire da appena 80 euro ...

Impossibile leggere le impostazioni deGli smartphone Huawei in bianco su sfondo chiaro? Tutta colpa della dark mode : Non si tratta di un'anomalia così rara nelle ultime settimane. Molti possessori di smartphone Huawei, dopo aver aggiornato il loro dispositivo ad EMUI 10, si sono scontrati con l'impossibilità di leggere alcune schermate nelle impostazioni del telefono. Il motivo è uno solo: i caratteri dei testi sono scritti in bianco su sfondo grigio chiaro. Normale che la consultazione dei vari menù sia dunque possibile solo in parte e comunque con un ...

Gli smartphone non hanno più segreti grazie al Cyber Kiosk della polizia scozzese : La polizia scozzese mette in funzione i Cyber Kiosk in grado di accedere alle informazioni presenti negli smartphone L'articolo Gli smartphone non hanno più segreti grazie al Cyber Kiosk della polizia scozzese proviene da TuttoAndroid.

Smartphone per scattare foto : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone per scattare foto. Ormai gli Smartphone sono diventati delle vere e proprie macchine fotografiche, anche in grado di sostituire le camere compatte, che stanno man leggi di più...

Sono 23 Gli smartphone Huawei compatibili con EMUI 10 il 21 gennaio : lista completa : Arrivano anche oggi 21 gennaio alcune indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti che dispongono di uno smartphone Huawei potenzialmente compatibile con l'aggiornamento EMUI 10. Dopo avervi parlato di una situazione che va finalmente sbloccandosi per Huawei Mate 20 Lite sotto questo punto di vista, come avrete notato tramite l'articolo pubblicato nella giornata di lunedì, stamane è trapelata una vera e propria lista di modelli che ...

Smartphone Realme e Motorola in promozione e le miGliori “Offerte della Settimana” Amazon! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Tutte le promozioni hanno una durata specifica leggi di più...

Wind Tre propone nuovi smartphone a rate e attivazione gratuita Gli under 30 : Mentre Tre aggiunge nuovi smartphone alla lista di quelli acquistabili ratealmente, Wind offre l'attivazione gratuita per la nuova offerta under 30. L'articolo Wind Tre propone nuovi smartphone a rate e attivazione gratuita gli under 30 proviene da TuttoAndroid.

Recensione Realme 5 - smartphone economico dalla grande autonomia ma dalla dotazione miGliorabile : Il segreto per conquistare la fascia medio-bassa del mercato è sempre lo stesso: offrire il più possibile al minor prezzo possibile. Lo sanno bene Huawei e Xiaomi, che si sono fatte strada con quest’approccio e lo sa altrettanto bene Oppo, che sta provando a imitare le due aziende cinesi con i prodotti a nome suo e con quelli a brand Realme. Oggi vi parliamo in particolare del Realme 5, uno smartphone in grado di abbinare grandi qualità a ...

VoGlia di monopattini elettrici? Ecco alcuni modelli collegabili allo smartphone Android : Grazie alla nuova legge è ora possibile utilizzare liberamente i monopattini elettrici in Italia. Ecco alcuni modelli che possono collegarsi allo smartphone Android. L'articolo Voglia di monopattini elettrici? Ecco alcuni modelli collegabili allo smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Smartphone top di gamma : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo degli Smartphone top di gamma, una fascia sicuramente molto costosa, ma che vi darà anche molte soddisfazioni nell’uso quotidiano, in quanto tutti questi Smartphone sono il meglio disponibile leggi di più...

Black Shark fa sul serio e sigla un importante accordo con Tencent Games per Gli smartphone del futuro : Black Shark annuncia di aver siglato una partnership con Tencent Games per lo sviluppo di servizi e hardware L'articolo Black Shark fa sul serio e sigla un importante accordo con Tencent Games per gli smartphone del futuro proviene da TuttoAndroid.