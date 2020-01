Filippo Magnini Instagram da cardiopalmo in slip, un colpo basso anche per gli uomini: «Sbalorditivo!» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Da cardiopalmo Filippo Magnini: non resta indietro il campione su Instagram e, alle sensuali immagini di Giorgia Palmas, risponde con scatti altrettanto calorosi. Freschi di annuncio di matrimonio, Filippo e Giorgia stanno vivendo un periodo magico per la loro relazione. Le nozze, tanto spesso chiacchierate e sognate sono finalmente arrivate, con immensa gioia dei fan ma soprattutto dell’ex velina. Il sì, che avverrà il prossimo marzo dopo due anni di amore, rende la coppia davvero raggiante e la testimonianza sta tutta nelle immagini che i due condividono sui rispettivi profili social. Filippo Magnini Instagram, in slip è “semplicemente uno spettacolo” Nelle ultime ore, in particolare, è Filippo a riempire di fascino e bellezza le pagine del proprio account: mentre Giorgia condivide con l’amica Elena Barolo l’emozione del matrimonio annunciando che sarà proprio l’ex collega a farle da ... urbanpost

