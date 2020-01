Elezioni in Emilia, sulla rete si parla di Bibbiano e di Sardine (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È inutile girarci intorno, le Elezioni dell’Emilia Romagna saranno determinanti per la tenuta del governo. Ancora troppo timida e traballante l’alleanza giallorossa rischia di cedere di fronte ad un’avanzata sovranista. L’importanza del voto è sottolineata da una campagna elettorale martellante che vede schierato da una parte Matteo Salvini e, dall’altra parte del campo, la nuova ma ultra virale presenza delle Sardine.Entrambi i soggetti stanno rubando mediaticamente la scena ai due veri contendenti, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, le cui proposte di governo rischiano di essere oscurate.Non a caso nella twitter-sfera italiana le Elezioni dell’Emilia Romagna sono state dibattute soprattutto in chiave nazionale. Il 19 Gennaio, durante la manifestazione di Bologna, #Sardine si imponeva come il 12esimo argomento più discusso su ... huffingtonpost

GabriGiammanco : Pd e M5S annunciano da settimane che voteranno per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini e oggi, te… - lorepregliasco : La scena di Salvini che citofona a me sembra poco edificante, ma contiene due aspetti: 1) quelle in #EmiliaRomagna… - AlessiaMorani : Come volevasi dimostrare: l’eroismo del “nuovo Silvio Pellico” #Salvini “processatemi” finirà dopo le elezioni in E… -