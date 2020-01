Di Maio si dimette da capo politico | Salvini | “M5s è al tracollo | il Governo è finito”

Di Maio si dimette da capo politico 5S - diretta : «Il governo va avanti - ora rifondare. Nemici al nostro interno - io non mollo». Crimi reggente fino agli Stati Generali : Luigi Di Maio fa un passo indietro e si dimette ufficialmente da capo politico del M5S. «Per stare al governo serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata: ci ho lavorato un anno...

