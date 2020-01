Corsera: È il primo Napoli “pensate” di Gattuso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Napoli non è sicuramene guarito, ma per la prima volta da mesi rivede finalmente la luce, scrive il Corriere della Sera. Gattuso dopo 50 giorni di agonia può finalmente accennare un sorriso, la sua squadra sul piano del piglio e della personalità ha tenuto testa a un avversario che viaggia alla velocità della luce in campionato. L’azione solitaria di Insigne che al secondo minuto porta la squadra in vantaggio è la chiave della vittoria In vantaggio il Napoli di Gattuso non si era mai trovato, l’ansia si contiene e il gioco può diventare «pensante ». Come predica lui, Rino, da quando è arrivato. E si può vincere in tanti modi, soprattutto in una gara che dieci contro dieci ha fatto saltare ogni geometria tattica L'articolo Corsera: È il primo Napoli “pensate” di Gattuso sembra essere il primo su ilNapolista. ilnapolista

