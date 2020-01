Concorsone Regione Campania, De Luca: “A febbraio inizierà la seconda prova” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il Governatore Vincenzo De Luca ha parlato del “Concorsone” della Regione Campania ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Barba & Capelli”. Di seguito le sue dichiarazioni. “ll 13 febbraio inizieranno gli scritti per la seconda prova. Contiamo di chiudere il tutto entro fine febbraio, con le correzioni. I tempi saranno immediati. Da marzo in poi 3000 nuovi assunti potranno iniziare la formazione presso i 240 comuni della Campania che hanno partecipato al piano”. “Stiamo cambiando la vita a 20000 giovani della nostra Regione, contrastando l’emigrazione dalla Campania verso altri luoghi. La graduatoria del nostro concorso resterà attiva per due anni”, ha affermato De Luca. L'articolo Concorsone Regione Campania, De Luca: “A febbraio inizierà la ... anteprima24

