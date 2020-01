Barbara d’Urso svela quando andrà in pensione – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Barbara d’Urso è stata intervistata dal settimanale Chi e per l’occasione ha rivelato quando andrà in pensione con Pomeriggio Cinque e gli altri suoi programmi Barbara d’Urso non ha assolutamente intenzione di lasciare, almeno per il momento, il suo lavoro. Nonostante conduca ben tre programmi in contemporanea e vada in onda ben 6 giorni su … L'articolo Barbara d’Urso svela quando andrà in pensione – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

trash_italiano : MUOIO! ?? Il Biondo Matty a #Pomeriggio5: Barbara d'Urso realizza il sogno dello youtuber del momento - boscarolomarco : RT @Sashka1001: Barbara d'Urso a cuore aperto su 'Chi': 'Starò in tv fino a 90 anni' Grazie a Dio muoro prima! - Condizionata : RT @Sashka1001: Barbara d'Urso a cuore aperto su 'Chi': 'Starò in tv fino a 90 anni' Grazie a Dio muoro prima! -