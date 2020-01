Australian Open 2020: Fabio Fognini, brividi e vittoria! L’azzurro trema, poi batte Jordan Thompson in cinque set (Di mercoledì 22 gennaio 2020) 4 ore e 5 minuti: tanto è il tempo che serve a Fabio Fognini per sopravvivere a un’altra battaglia. Dopo la rimonta in due giorni contro l’americano Reilly Opelka, il copione è diverso, ma i set, cinque, sono sempre gli stessi contro l’Australiano Jordan Thompson, sconfitto dal ligure con il punteggio di 7-6(4) 6-1 3-6 4-6 7-6 10-4. Per il numero 2 d’Italia è la diciassettesima vittoria a livello Slam in cinque set, la seconda sulle quattro occasioni in cui, una volta andato avanti di due parziali, se li è visti rimontare. Il suo prossimo obiettivo si chiama ora Guido Pella, e viene dall’Argentina: è lui l’avversario di terzo turno. Tra i due ci sono quattro precedenti (anche se l’ATP ne conta ufficialmente tre, perché il quarto è parte delle qualificazioni a Buenos Aires nel 2010), con due vittorie per parte, ma il taggiasco ha vinto ... oasport

RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… - DariaVampy : RT @repubblica: Tennis, Australian Open: Fognini al terzo turno. Delusione Berrettini, fuori anche Sinner. Tutto facile per Djokovic e Fede… - Ubitennis : Australian Open: Fognini thriller, altra vittoria al quinto! -