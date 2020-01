ArcelorMittal, per i commissari ex Ilva c’è uno schema. “Taranto dopo Hunedoara e Liegi: acquisizione, finto rilancio e poi dismissione” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La richiesta di ArcelorMittal di risolvere il contratto con il governo italiano per la gestione dell’ex Ilva presenta “delle inquietanti e sinistre analogie con l’operazione di acquisizione dell’azienda siderurgica di Hunedoara compiuta da ArcelorMittal in Romania una quindicina di anni fa, e che si era in realtà risolta in una devastante deindustrializzazione dell’area, condannando la locale forza lavoro ad una massiccia e graduale emigrazione nel resto d’Europa”. È l’ultima accusa mossa dai commissari straordinari dell’ex Ilva di Taranto nei confronti dei vertici della multinazionale. Nelle 86 pagine che compongono la memoria depositata al giudice Claudio Marangoni chiamato a decidere se accogliere o meno l’istanza di recesso del contratto di affitto degli stabilimenti italiani presentata nei mesi scorsi dai legali della multinazionale, i commissari hanno ripercorso le precedenti ... ilfattoquotidiano

