Verissimo, lite in diretta con Silvia Toffanin: ‘Vuoi fare tu l’intervista…?’ (Di martedì 21 gennaio 2020) Verissimo amarcord In occasione dell’ospitata di Anna Oxa a Live Non è la D’Urso, un ritorno nella televisione italiana dopo quattro anni, sul web è stata riproposta la litigata che la cantante albanese ebbe con Silvia Toffanin. Un’intervista realizzata qualche anno fa a Verissimo che entrò nella storia della tv italiana. E a proposito di liti, nel programma del sabato pomeriggio di Canale 5 dopo qualche tempo avvenne un caso simile. Ma in quel caso la protagonista era una grande attrice di cinema, teatro e piccolo schermo. Stiamo parlando dell’artista campana Giuliana De Sio. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa era accaduto. L’intervista di Giuliana De Sio a Verissimo E se la clip che mostrava Silvia Toffanin e Anna Oxa divenne immediatamente virale, non fu da meno quella con Giuliana De Sio. Era il 2017 quando la nota attrice decise di accettare ... kontrokultura

