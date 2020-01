ULTIM’ORA – GRAVE LUTTO PER GIULIANA DE SIO (Di martedì 21 gennaio 2020) È morto oggi, 21 gennaio, a 92 anni, Alfonso De Sio, padre dell’attrice GIULIANA e della cantautrice Teresa. Scrittore e avvocato, nel 2014 era stato insignito della medaglia d’oro per i 50 anni di attività dall’Ordine degli Avvocati della Provincia di Salerno. Era nato nel 1928 a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano. È morto oggi, 21 gennaio, l’avvocato e scrittore Alfonso De Sio, padre dell’attrice GIULIANA e della cantautrice Teresa; sofferente da tempo di problemi cardiaci, sarebbe stato stroncato da un infarto. Aveva 92 anni, il decesso intorno alle 8 di stamattina, mentre era in casa con la terza moglie. Nato nel 1928 a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, nel 2014 l’Ordine degli Avvocati della Provincia di Salerno lo aveva insignito della medaglia d’oro per i 50 anni di attività. “Don Alfonso”, così come lo chiamavano tutti, era ... howtodofor

