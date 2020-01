Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Pistoia (Di martedì 21 gennaio 2020) L’INGV ha rilevato una scossa di Terremoto in Toscana, in provincia di Pistoia, nella serata di martedì 21 gennaio 2020. Il sisma ha una magnitudo di 3.0 e l’epicentro nei pressi di Cutigliano. Avvertito distintamente dalla popolazione, non si hanno ancora notizie di eventuali danni a cose o persone. notizie

StJulyCold : allora avevo ragione ad aver sentito il terremoto ??...se è in emilia/toscana lo sento sempre anche se la magnitudo è bassa - qn_lanazione : Doppia scossa di #terremoto in #Toscana - ilmeteoit : #TERREMOTO TERREMOTO in TOSCANA a Abetone Cutigliano (PISTOIA) di Magnitudo 3.0. Ecco QUI i DETTAGLI -