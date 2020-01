Taranto, bloccato il parco per la figlia scomparsa di Niccolò Fabi: “Mi fa pena parlarne” (Di martedì 21 gennaio 2020) La lentezza della burocrazia italiana è risaputa. A scontrarsi con il problema ora è anche il cantante Niccolò Fabi, da anni impegnato in progetti sociali in ricordo della figlia scomparsa. Tra questi, ci doveva essere anche un parco giochi a Taranto, i cui lavori però sono bloccati da anni. La fondazione “Parole di Lulù” Il dolore ha molti modi per essere superato, riassorbito o incanalato. Dopo la morte della figlia Olivia nel 2010, Niccolò Fabi ha scelto la strada del volontariato, del bene sociale. È nata così la fondazione Parole di Lulù, che dal 2010 si impegna in vari progetti. Dal 2016, uno di questi era la creazione di un parco giochi nel quartiere Tamburi a Taranto, non lontano dalla ormai ex Ilva.I progetti e le donazioni risalgono a ormai 2 anni fa, ma dello spazio per bambini ancora nessuna traccia. L’articolato contesto di Taranto A rivelare lo stato dei ... thesocialpost

