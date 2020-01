Salvini citofona alla gente per sapere se sono spacciatori | VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Se alle domande scomode preferisce il minuto di silenzio, al facile populismo da strada si traveste da inviato de Le Iene o di Striscia la Notizia. Questa sera, a Bologna, è andato in scena un altro atto elettorale del Matteo Salvini show. Il leader della Lega, infatti, ha iniziato a citofonare ad alcuni abitanti del capoluogo dell’Emilia-Romagna per andare a caccia di spacciatori (o presunti tali). Il tutto contravvenendo alle più elementari regole della privacy, indicando la via (suggerita da una signora), la palazzina esatta e il nome delle persone accusate. LEGGI ANCHE > Il minuto di silenzio di Matteo Salvini dopo la domanda di Elly Schlein sul regolamento di Dublino La scenetta elettorale parte dal minuto 17′ e 10”, con una signora che suggerisce al leader della Lega la presenza di uno «spacciatore tunisino» in un palazzo di Bologna molto ben riconoscibile ... giornalettismo

