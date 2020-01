Roma, Fonseca: «Juve? Giocheremo con ambizione» (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma, Fonseca presenta il match di Coppa Italia contro la Juventus: «Giocheremo con ambizione, ci siamo allenati strategicamente» Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni della televisione ufficiale giallorossa per presentare il match di Coppa Italia contro la Juve. Ecco le parole del tecnico portoghese: «I giocatori non hanno recuperato dalla partita contro il Genoa ma ci siamo allenati strategicamente per la partita. Siamo motivati e con fiducia. Vediamo domani contro questa grande squadra. Domani è importante giocare con ambizione e voglia di vincere e fiducia per cambiare questa tendenza degli ultimi anni. Infortuni? Recupera solo Fazio, spero di avere Perotti per il derby». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

