Roma e rifiuti, Virginia Raggi sotto due volte: la maggioranza M5s vota con FdI e Pd (Di martedì 21 gennaio 2020) Le tensioni tra gli esponenti del Movimento 5 stelle non riguardano solo la sfera nazionale, bensì si approfondiscono anche a Roma. In particolare, i consiglieri comunali grillini hanno votato contro la delibera della giunta Raggi sulla creazione di una discarica a Monte Carnevale (Roma ovest). Dodi liberoquotidiano

alexbarbera : A Roma ci sono mille tonnellate di rifiuti per le strade e si torna alle discariche. Inchiesta sull’ideologia che h… - fattoquotidiano : #Roma, no del Campidoglio alla nuova discarica di Valle Galeria. 12 consiglieri M5s votano contro: la sindaca Raggi… - MediasetTgcom24 : Rifiuti Roma, sulla nuova discarica giunta Raggi battuta due volte -