Riscatto laurea o fondo pensione? 5 domande e risposte per fare la scelta giusta (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Riscatto agevolato conviene davvero a chi ha le carte in regola per richiederlo? E soprattutto «chi vince» nel ... ilsole24ore

fattoquotidiano : Riscatto laurea, cade il limite di età fissato a 45 anni: in pensione prima versando 5.260 euro per ogni 12 mesi di… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Riscatto agevolato della laurea, l’Inps allarga le maglie: possibile anche per chi ha studiato prim… - Corriere : Ecco come riscattare la laurea se avete più di 45 anni -