Regionali, Conte: “Tornare a fare il prof da lunedì? Assolutamente improbabile”. Zingaretti: “No conseguenze sul governo” (Di martedì 21 gennaio 2020) Per Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti non ci sono dubbi: le elezioni Regionali di domenica in Calabria ma soprattutto in Emilia Romagna non avranno effetti sul governo nazionale. Il premier ha parlato da Firenze, a margine dell’apertura dell’anno accademico dell’università di cui è professore ordinario di diritto privato, e proprio partendo dal suo passato ha parlato del futuro prossimo suo e del governo da lui guidato: “Di tornare a fare il professore universitario non lo temo affatto, perché è un mestiere così bello, così piacevole, che non mi dispiacerebbe affatto in prospettiva” ha detto il presidente del Consiglio. Che poi però ha messo un paletto chiaro sui tempi del suo eventuale ritorno in cattedra: “Da lunedì? Lo ritengo Assolutamente improbabile” ha risposto Conte ai cronisti che gli chiedevano se una vittoria del centrodestra in Emilia Romagna ... ilfattoquotidiano

berlusconi : ???? Anche nella maggioranza ci sono dubbi sul giustizialismo del M5s: con la riforma della prescrizione i cittadini… - Angy18508694 : RT @Massimi47715989: Regionali: Conte, è improbabile che da lunedì torni ad essere docente - Politica - ANSA - Massimi47715989 : Regionali: Conte, è improbabile che da lunedì torni ad essere docente - Politica - ANSA -